İzmir'de 112 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

İZMİR, () - İZMİR'in Konak ve Torbalı ilçelerinde polis tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 788 bin TL olan gümrük kaçağı 112 bin 500 paket sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir ihbar üzerine Konak İlçesi'ndeki adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, gümrük kaçağı 35 bin 500 paket sigara ele geçirildi, B.D. (45) yakalandı. Torbalı İlçesi'ndeki adrese yapılan diğer operasyonda da yine gümrük kaçağı 77 bin paket sigara ele geçirildi, Y.B. (42) gözaltına alındı.

İfadesine başvurulan B.D. serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen Y.B. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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