İzmir Büyükşehir davasında 129 sanığa beraat (3)

AK PARTİ'DEN BERAAT DEĞERLENDİRMESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi davasının beraatle sonuçlanmasını değerlendiren AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, süreci başından bu yana hassasiyetle takip ettiklerini belirterek, "Biz bunun FETÖ terör örgütünün kumpası olduğunu uzun zamandır görüyor ve süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Bu davayı başından itibaren de asla siyasi malzeme yapmadık. Başta Sayın Başkan Aziz Kocaoğlu olmak üzere, tüm bürokratlarına geçmiş olsun diyorum. Dilerim kumpas davaları bir an önce son bulur" dedi.



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