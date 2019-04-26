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İzmir Büyükşehir binası önünde jiletle kendisine zarar verdi

Davut CAN/İZMİR, () - İZMİR Büyükşehir Belediyesi binası önüne gelip, işsiz olduğunu öne sürerek, kendisine jiletle zarar veren E.A. (55), polisin biber gazlı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Olay, sabah saatlerinde, İzmir Büyükşehir...

İzmir Büyükşehir binası önünde jiletle kendisine zarar verdi

Davut CAN/İZMİR, () - İZMİR Büyükşehir Belediyesi binası önüne gelip, işsiz olduğunu öne sürerek, kendisine jiletle zarar veren E.A. (55), polisin biber gazlı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.
Olay, sabah saatlerinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Konak Meydanı'ndaki binası önünde meydana geldi. Belediyenin önüne gelen ve üzerindeki giysileri çıkaran E.A., işsiz olduğunu ve belediyeye müracaat etmesine rağmen herhangi bir geri dönüş alamadığını öne sürüp, yanında getirdiği jileti çıkardı. Vücudunun çeşitli yerlerini jiletle keserek, kendisini yaralayan E.A., İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile görüşmek istediğini söyledi. Kendisine müdahale edilmesi halinde jiletle boynunu kesip, yaşamına son vereceğini söyleyen E.A., Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile meydanda bulunan sivil polisler tarafından biber gazıyla etkisiz hale getirildi. Emniyete götürülen E.A., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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