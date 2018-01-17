İzmir Buca'da 750 polisle uygulama

İZMİR'in Buca İlçesi'nde 750 polisin katılımıyla düzenlenen 'Asayiş- Narko- TEM 2' uygulamasında 25 kişi gözaltına alındı.



İzmir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Asayiş, Terör, Narkotik, Kaçakçılık Organize ve Mali Şube'den toplam 750 polisin katılımıyla 'Asayiş- Narko- TEM 2' uygulaması Buca ilçesi Göksu Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Saat 18.30 sıralarında başlayan uygulama kapsamında 36 trafik kontrol noktası oluşturuldu, 424 araç durdurularak arandı, 43 işyeri denetlendi. 2 bin 453 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Uygulama kapsamında terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan 6 kişi ile çeşitli suçlardan aranan 19 kişi gözaltına alındı, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 gram eroin, 3 gram esrar ele geçirildi.

Ruhsatsız olan 7 işyeri ile kapalı mekanda sigara içilen 2 işyerine para cezası kesildi.