İzmir Barosu'ndan sosyal medya paylaşımına suç duyurusu

İZMİR Barosu, İzmir Adliyesi'ne yönelik hain saldırı sonrası twitter üzerinden hakaret içerikli paylaşımda bulunan M.Y. hakkında suç duyurusunda bulundu.10 Aralık'ta İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısı sonrası bir sosyal medya kullanıcısının "Neden İzmir'de patlama olmuyor, yoksa gavur gavura rahat yaşıyorlar mı?" paylaşımı hakkında suç duyurusunda bulunan İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan, geçen 5 Ocak'ta İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısı ve bu saldırıda polis memuru Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can'ın şehit olması üzerine, kentin bu paylaşımlarla hedef gösterildiğini dile getirmişti.Baro şimdi de İzmir Adliyesi'ne yönelik hain saldırı sonrası twitter üzerinden hakaret içerikli paylaşımda bulunan M.Y. adlı sosyal medya kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde, adı geçen kişinin bu ifadelerle açıkça halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği, aşağıladığı ve nefret suçu işlediği belirtildi.Anayasa'nın 14'üncü (temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamaması) maddesine atıf yapılan dilekçede, "Anayasa'da yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve laik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz" denildi.Konuyla ilgili görüşlerini açıklayan İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan, bu tip paylaşımların ne ulusal ne de uluslararası hukuk kapsamında ifade hürriyeti kapsamına girmediğini, açıkça toplumun içerisine kin ve nefret tohumları ekmeye hizmet ettiğini söyledi.

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