İzmir açıklarında 62 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, () - İZMİR'in Çeşme ile Menderes ilçeleri açıklarında 62 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri cuma günü, Menderes ilçesinin Ahmetbeyli açıklarındaki fiber teknede kaçak göçmenlerin bulunduğu ihbarını aldı. 13'ü Afganistan ve 3'ü İran uyruklu olmak üzere toplam 16 kaçak göçmen teknede yakalandı. 5'i erkek, 3'ü kadın ve 8'i çocuk olan kaçaklar, kıyıya getirildi.

Ekipler bir gün sonra da bu kez Çeşme ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmenin yasadışı geçiş yaptığı bilgisini aldı. Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen lastik bot durdurulurken 24'ü Kongo, 9'u Orta Afrika Cumhuriyeti, 3'ü Angola, 3'ü Irak, 3'ü Filistin, 2'si Mali ve 2'si Güney Afrika Cumhuriyeti olmak üzere toplam 46 kaçak göçmen yakalandı. 21'i erkek, 14'ü kadın ve 11'i çocuk olan 46 kaçak göçmen kıyıya getirildi. Her iki kaçak grup, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



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