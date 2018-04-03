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İzmir açıklarında 209 kaçak yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, () - İZMİR açıklarından son 24 saatte, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 209 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, son 24 saat içinde, İzmir açıklarından...

İzmir açıklarında 209 kaçak yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, () - İZMİR açıklarından son 24 saatte, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 209 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, son 24 saat içinde, İzmir açıklarından yasa dışı geçiş için botla açılan kaçaklara yönelik operasyon düzenledi. Çeşme ilçesi açıklarındaki operasyonda 43 kaçak, Menderes ilçesi Özdere açıklarında 49 kaçak, Dikili ilçesi açıklarında ise 53 kaçak lastik botlarda yakalandı.
Sahil güvenlik ekiplerinin, ayrıca ilçe jandarma komutanlıklarıyla yaptığı 2 operasyonda ise Menderes ve Çeşme ilçelerinden yasa dışı geçişe hazırlanan 64 kaçak yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, farklı milletlerden toplam 209 kaçak, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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