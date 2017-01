İzinsiz gösteri davasında 24 sanığa yakalama kararı

İZMİR () - HATAY'daki Gezi Parkı eyleminde Ahmet Atakan'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle İzmir'de izinsiz gösteriye katılan 81 kişi hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

Hatay'daki ODTÜ destek yürüyüşünde Ahmet Atakan'ın ölümünü protesto etmek için 10 Eylül 2013 tarihinde Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda toplanan çeşitli siyasi parti, sivil toplum örgütü, derneklere üye yaklaşık 3 bin kişi, daha sonra Basmane Maydanı'ndaki AK Parti Konak İlçe Başkanlığı önünde protesto gösterisi yapmak için yürüyüşe geçti. En önde kendilerine 'Şehir Bandosu' adını veren amatör bando grubunun olduğu kalabalık, 'Her yer Taksim her yer direniş' sloganı attı. Polis, grubun AK Parti Konak İlçe Başkanlığı'na ulaşmasını engellemek için Basmane Meydanı girişinde barikat kurdu. Burada polisle göstericiler arasında uzun süre olaylar yaşandı. Polis TOMA araçlarıyla göstericilere su sıkarken, protestocular da çevreden topladıkları banklarla barikat oluşturup, taş attı. Bir süre sonra polis, önde TOMA araçları arkasında çevik kuvvet ekipleriyle harekete geçti. Göstereciler Gazi Bulvarı üzerinden önce itfaiye kavşağına, ardından İkinci Kordon'a çekildi. Bu sırada bazı göstereciler polise taş atarken, trafik levhalarını kırdı, kamu ve özel bankalarla bazı işyerlerine zarar verdi. Olayda kimse gözaltına alınmadı.

Polis, kamera ve fotoğraflardan tespit ettiği 81 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na, fezleke gönderdi. Olayı soruşturan Cumhuriyet Savcısı, aralarında HDP İzmir İl Başkanı Cavut Uğur ile sedika temsilcileri ve öğrencilerin de bulunduğu 81 kişi hakkında dava açtı. İzmir 22'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davaya, bugün de devam edildi. Duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar Abdullah S. ile Veli A. ve tarafların avukatları katılırken, eski HDP İzmir İl Başkanı Cavit Uğur ise katılmadı. Duruşmada ifade veren her iki sanık da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Hakim Abdülkadir Certel, taleplerin dile getirilmesinin ardından, duruşmaya katılmayan 24 sanık hakkında yakalama kararı verip, duruşmayı 15 Mayıs'a erteledi.