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İZBAN treninin altında kalan adam öldü

İZMİR'in Konak İlçesi'nde, kimliği belirlenemeyen bir erkek, rayların karşısına geçmek istediği sırada İzmir Banliyö Taşımacılığı A.Ş. (İZBAN) treninin altında kalarak hayatını kaybetti.  Olay, dün saat 23.00 sıralarında Hilal...

İZBAN treninin altında kalan adam öldü
İZMİR'in Konak İlçesi'nde, kimliği belirlenemeyen bir erkek, rayların karşısına geçmek istediği sırada İzmir Banliyö Taşımacılığı A.Ş. (İZBAN) treninin altında kalarak hayatını kaybetti. 
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Hilal İZBAN İstasyonu yakınlarında meydana geldi. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu öne sürülen kişi, Hilal İZBAN İstasyonu yakınlarında rayların karşısına geçmek istediği sırada Tepeköy-Aliağa seferini yapan İZBAN treni, kimliği belirsiz adama çarptı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık, AKS 110 ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde talihsiz adamın yaşamını yitirdiği belirledi. AKS 110 ekipleri, trenin altında kalarak yaşamını yitiren adamın cesedini bulunduğu yerden çıkardı. Başlatılan soruşturma kapsamında trenin vatmanı gözaltına alınırken, ölen kişinin üzerinde yapılan aramada kimlik çıkmadı. Talihsiz adamın cesedi savcının incelemesinin adından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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