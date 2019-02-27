İzban istasyonunda trenin altına atlayıp canına kıydı (2)

KRİMLİĞİ BELİRLENDİ
özel bir kolejde lise 3. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki A.K. olduğu belirlendi. A.K.'nın cenazesi, yapılacak olan otopsinin ardından yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()
FOTOĞRAFLI
KRİMLİĞİ BELİRLENDİ özel bir kolejde lise 3. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki A.K. olduğu belirlendi. A.K.'nın cenazesi, yapılacak olan otopsinin ardından yakınlarına teslim edileceği öğrenildi. Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,...
27 Şubat 2019 Çarşamba 00:56
KRİMLİĞİ BELİRLENDİ
özel bir kolejde lise 3. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki A.K. olduğu belirlendi. A.K.'nın cenazesi, yapılacak olan otopsinin ardından yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()
FOTOĞRAFLI
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