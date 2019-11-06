İYİ Parti Yozgat İl Başkanı, kazada öldü

YOZGAT'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan hafif ticari araçtaki İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak (59) hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 partili de yaralandı.Kaza, saat 17.00 sıralarında Yamaçla Beldesi yakınlarındaki tali yolda meydana geldi. İYİ Parti İl Başkanı Seyfi Bayrak ve partililer, Yenifakılı Belediye Başkanı Soner Yalçın'ı ziyaret etmek için yola çıktı. Şahin Köksal yönetimindeki 66 LN 858 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada, İl Başkanı Seyfi Bayrak, hayatını kaybederken, İl Başkanlığı yöneticileri Şahin Köksal, Aniş Kutlu, Veysel Toprakseven ve Ahmet Şükrü Karabacak yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Bozok Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Ahmet Şükrü Karabacak'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.