Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Benzine gece yarısı 12 kuruş zam geliyor
Benzine gece yarısı 12 kuruş...
Kayseri'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, yaralılar var
Ambulans ile otomobil çarpıştı ölü...
Sarayburnu'nda otomobil takla attı; 1 yaralı
Sarayburnu'nda otomobil takla attı
Amerikalılar silahlara karşı sokaklara döküldü
Amerikalılar silahlara karşı sokaklara döküldü

İYİ Parti Tire İlçe Başkanı Duran'a silahlı saldırıda bulunan polis tutuklandı

İYİ Parti Tire İlçe Başkanı Salih Atakan Duran'a makamında silahlı saldırıda bulunan polis memuru Uğur Yakan (32), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İYİ Parti Tire İlçe...

İYİ Parti Tire İlçe Başkanı Duran'a silahlı saldırıda bulunan polis tutuklandı

) - İYİ Parti Tire İlçe Başkanı Salih Atakan Duran'a makamında silahlı saldırıda bulunan polis memuru Uğur Yakan (32), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İYİ Parti Tire İlçe Başkanlığı'nın Gümüşpala Caddesi'ndeki binasına, geçen cumartesi günü gelen polis memuru Uğur Yakan, üst kata çıkıp, kendisini öğretmen olarak tanıtarak, İlçe Başkanı Salih Atakan Duran ile görüşmek istediğini söyledi. Partililer, Duran'ın dışarıda olduğunu belirtip, Yakan'dan beklemesini istedi. Bunun üzerine Yakan, Başkan Duran'ı binada beklemeye başladı. Partililerin Duran ile hangi konuda görüşmek istediğini sorduğu Yakan, "İYİ Parti'yi neden kurdunuz?" diye karşılık verdi. Partililer, Yakan'ın bu sorusunu cevapladığı sırada içeri Başkan Duran girdi. Partililerin Uğur Yakan'ı tanıttığı sırada Başkan Duran da sohbete katıldı. Bu sırada, içeridekilerin verdiği bilgiye göre, polis memuru Yakan, belinden tabancasını çıkarıp, Duran'a doğru yöneltti. Durumu fark eden bir partili, üzerine atlayarak, Yakan'ın elindeki tabancanın namlusunu yere çevirdi. Tabanca 1 el ateş alırken, Yakan da yere düştü. Partililerin üzerine doğru atladığı Yakan'ın elindeki tabanca, 1 kez daha ateş aldı. Başkan Duran ve odadaki partililer, olaydan yara almadan kurtulurken, Yakan ise elinden tabanca alınıp, etkisiz hale getirildi.
Uğur Yakan, ihbarla olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Yakan'ın, Tire'de yaşadığı, ilçeye 30 kilometre uzaklıktaki Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde 3 yıldır polis memuru olarak görev yaptığı belirlendi.
İYİ Parti Tire İlçe Başkanı Duran'ın, kendisini ilk kez gördüğünü belirttiği Uğur Yakan, emniyetteki işlemlerinin ardından dün gece sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Ödemiş M Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314