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İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den gözaltı

İYİ Parti Genel Merkezi İletişim Sorumlusu olduğu belirtilen Kerim Çoraklık, sosyal medya paylaşımlarında FETÖ propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.  

İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den gözaltı

İYİ Parti Genel Merkezi İletişim Sorumlusu olduğu belirtilen Kerim Çoraklık, sosyal medya paylaşımlarında FETÖ propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.  

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin medya, basın yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturma kapsamında, örgüt mensuplarının sosyal medya üzerinden yaptıkları algı oluşturmaya yönelik yazı ve paylaşımların incelendiği belirtildi.

Bu kapsamda, Twitter'da "coraklikkerim" kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan Kerim Çoraklık'ın, FETÖ propagandası mahiyetinde paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

Kerim Çoraklık, hakkında sosyal medyadaki paylaşımları üzerine "FETÖ propagandası yapmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarıldı. Kerim Çoraklık, Ankara Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince evinde gözaltına alındı. Şüpheli Kerim Çoraklık'ın, işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceği öğrenildi. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Kerim çoraklıkFetoIyi Parti
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