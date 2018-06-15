Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım'dan Suruç açıklaması
Başbakan Yıldırım'dan Suruç açıklaması
Yüksekova'da askeri hareketlilik
Yüksekova'da askeri hareketlilik
İl İl Ramazan Bayramı Namaz saati
İl İl Ramazan Bayramı Namaz...
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava

İYİ Parti konvoyunda kaza: 1 yaralı

MUŞ'ta, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in mitinginden dönen konvoydaki kamyonet, traktöre çarptı. Kazada, traktör sürücüsü Serdal Soysal yaralandı. Meral Akşener'in Muş'un Hasköy ilçesindeki mitinginden dönen konvoyda bulunan Deniz...

İYİ Parti konvoyunda kaza: 1 yaralı
MUŞ'ta, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in mitinginden dönen konvoydaki kamyonet, traktöre çarptı. Kazada, traktör sürücüsü Serdal Soysal yaralandı.
Meral Akşener'in Muş'un Hasköy ilçesindeki mitinginden dönen konvoyda bulunan Deniz Adlıg yönetimindeki 49 DB 957 plakalı kamyonet, Muş-Bitlis karayolunun Karaağaçlı beldesi yolundan anayola çıkan Serdal Soysal yönetimindeki 49 AK 163 plakalı traktöre çarptı. Kazada, hurdaya dönen traktörün sürücüsü Serdal Soysal, yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Hasköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücü, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. Araçların çekiciyle olay yerinden kaldırılması ve itfaiye ekiplerinin yaptığı temizlik çalışmasının ardından trafik normale döndü.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325