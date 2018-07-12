Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
Karpuz üreticisi sıkıntılı... 20 kuruşa alıcı bulamıyor
Ödemişli karpuz üreticisi sıkıntılı
Adnan Oktar'a operasyon, Oktar ve çok sayıda gözaltı
Adnan Oktar gözaltına alındı
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa

İyi hal indirimi yapılmayınca ceketini çıkarıp, yere fırlattı

KASTAMONU'da, 'nitelikli cinsel saldırı' ve birçok suçtan tutuklu yargılanan sanık Mustafa Enes Taşgın, 18 yıl hapis ve para cezasına çarptırıldı. İyi hal indirimi bekleyen sanık, duruşma salonundan götürülürken, "Takım elbiseyi...

İyi hal indirimi yapılmayınca ceketini çıkarıp, yere fırlattı
KASTAMONU'da, 'nitelikli cinsel saldırı' ve birçok suçtan tutuklu yargılanan sanık Mustafa Enes Taşgın, 18 yıl hapis ve para cezasına çarptırıldı. İyi hal indirimi bekleyen sanık, duruşma salonundan götürülürken, "Takım elbiseyi de giydik ama yine ceza aldık" diyerek ceketini çıkartıp, yere fırlattı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, geçen yıl Ekim ayında Mustafa Enes Taşgın'ın bir süredir görüştüğü Z.N.Ç. adlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu, fotoğraflarını çekerek şantaj yaptığı öne sürüldü. Gözaltına alınan Taşgın tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mustafa Enes Taşgın hakkında dava açıldı.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 'basit cinsel saldırı, basit yaralama, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli cinsel saldırı, tehdit, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve şantaj' suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mustafa Enes Taşgın ile avukatı katıldı.
SUÇSUZ OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ
Müşteki Z.N.Ç.'nin rızası dahilinde ilişkinin yaşandığını ileri süren Taşgın, "Kameraya çekmedim. Tehdit etmedim. Rızası haricinde hiçbir şey yapmadım. Hapse atılacağımı düşünerek yaşadıklarımdan dolayı sinirle ilk ifademde suçlamaları kabul ettim. Sinirden ve yaşadıklarımdan dolayı şu an kabul etmediğim bir beyanda bulundum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.
18 YIL 10 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI VERİLDİ
Mahkeme heyeti, sanık Mustafa Enes Taşgın'a 'cinsel saldırı' suçlamasıyla 12 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan' 3 yıl, 'özel hayatın gizliliğini ihlalden' 2 yıl, 'şantajdan' 1 yıl 3 ay hapis ve 120 gün adli para, 'tehditten' ise 7 ay 15 gün olmak üzere toplam 18 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. 'Kasten yaralama' suçunu iki kez işlediği için 4 bin 800 lira para cezasına çarptırılan sanık, 'hakaretten' de 2 bin 100 lira adli para cezasına çarptırıldı.
Mahkeme heyetinden iyi hal indirimi bekleyen sanık Mustafa Enes Taşgın, duruşma salonundan götürülürken, "Takım elbiseyi de giydik ama yine ceza aldık" diyerek ceketini çıkartıp yere fırlattı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325