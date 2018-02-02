İvrindi'de FETÖ'nün kadınlardan sorumlu imamı tutuklandı

İvrindi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ilçenin kadınlardan sorumlu imamı olduğu tespit edilen S.A. isimli kadın, polisler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İvrindi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ilçenin kadınlardan sorumlu imamı olduğu tespit edilen S.A. isimli kadın, polisler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.