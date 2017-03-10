İtirafçı teğmen: Darbe başırısız olunca komutanlar aramıza katıldı

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde darbe gecesi Turkcell'in veri merkezine giren askerler yargılanırken, etkinlik pişmanlıktan yararlanan teğmen A.A. kendilerine yönetime el koyulması için emir veren komutanların darbe başarısız olunca kendi aralarına katıldığını söyledi.

Gebze'de darbe gecesi Turkcell Veri Merkezi'ne girerek iletişimi kesmeye çalışan 14 asker Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı. Duruşmaya tutuklu yargılanan meslekten ihraç edilen eski Gebze Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abdülkadir Öz, üsteğmenler Arda Uzun ve Emrah Ercenik, teğmenler Bülent Coşkun, Mehmet Özen ve Suat Selçuk, astsubaylar Cihat Akmeşe, İshak Batır, Mahmut Kahveci, Osman Horat ve Salih Topuztaş, Doğan Çeliktaş, eski öğretmen Vedat Çetin ile tutuksuz yargılanan teğmen A.A. katılırken, askerlere emir veren Kocaeli Jandarma Komutanlığı eski İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Ümit İpek'in firari olduğu belirtildi.

Darbe gecesi komutanlığın önüne gelen vatandaşlara yaptığı konuşma ile alkış toplayan, vatandaşları meydana yönlendiren Gebze Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abdülkadir Öz'ün veri merkezine yapılan baskında askerlerin başında olduğu güvenlik kameraları tarafından tespit edilmişti. Abdülkadir Öz ifadesinde Binbaşı Ümit İpek'in emri ile veri merkezine gittiğini verilen emri yerine getirdiğini, darbe girişimi olduğunu sonradan anladığını belirterek, "Binbaşı İpek'e 'Bizi yaktınız askerlere zarar gelmeden buradan gidelim. Güvenlikçilerin telefon, telsizlerini geri verelim' diye uyarıda bulundum" dedi.

Etkin pişmanlık yasasından yararlanarak tutuksuz yargılanan A.A. ise meslekten ihraç olmadan önce Eskihisar Karakol Komutanı olduğu belirterek, "İzne ayrıldım, yerime tutuklu sanık Mehmet Özen vekalet ediyordu. Mehmet Özen beni 13 Temmuz akşamı evine davet etti. Sonradan bu eve kendisini 'abi' olarak tanıdığım tutuklu sanıklardan Vedat Çetin de geldi. Onunla örgütle bağlantılı olduğum zaman görüşüyordum. Çetin, 'Seni bizden biri arayacak, o ne derse biz demişiz gibi yapıyorsun' dedi. Niçin arayacağını sorduğumda, bilmediğini iletti. 'Bugün yarın ararlar' dedi. Biraz konuştuk ve evden çıktım. Özen de bu konuşmaları duydu" dedi.

YÜZBAŞININ CEMAATLE İLGİSİ OLDUĞUNU DARBE GECESİ ÖĞRENDİ

İzinde olduğu 15 Temmuz'da, Abdülkadir Öz'ün kendisini makamına çağırdığını belirten A.A. "O zamana kadar Öz'ün cemaatle ilgisinden bilgim yoktu. Ben Özen'le birlikte Çetin'le görüşüyorduk. Ya Çetin'in ya da Özen'in evinde buluşuyorduk. 3-4 dakika sonra Arda Uzun ve Mehmet Özen geldi. Sonra Abdülkadir Öz, 'Her birinize birisinin arayacağı söylendi, işte o benim. Zulüm var, bunu Müslüman Müslümana yapmaz, Allah izin verirse 04.00'te yönetime el koyacağız. Bizim görevimiz, Turkcell Veri Merkezi'ne gitmek. Orada özel güvenlikçiler var, bize direnemezler. Sıkıyönetim komutanı emriyle gideceğiz. Herkes 03.30'da burada olsun' dedi. Şoke oldum. Çocuk rahatsız diyerek eve geçtim. Eşime durumu anlatmaya çalıştım. Bir süre ağladım. Böylesini beklemiyordum" diye konuştu.

SUÇA KARIŞMAYAN RÜTBELİLERİN ARASINA KATILDIM

Teğmen A.A. darbe gecesi kendisini arayan komutanlarına annesinin rahatsız olduğunu söyleyerek Ankara'ya doğru yola çıktığını söylediğini belirtti. Teğmen A.A. ifadesini şöyle sürdürdü:

"Ankara'da yolların kesildiğini öğrenince Körfez gişelerinde bekledim. Tüm askerlerin kışlada toplanmaları için gönderilen mesajı gördüm. Böyle olunca Gebze'ye döndüm ve telefonumu kapattım. Suça karışmayan rütbelilerin yanına gittim. 30 dakika sonra Öz ve bir kısım sanıklar geldi. Onlar da darbe karşıtı sözler söyledi, aramıza katıldı."

Mahkeme sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

