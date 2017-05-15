İtirafçı sanık: Gülen'in doktoru 'Pensilvanya'ya gitmeyeceksen hacca da gitme' dedi

Mutlu YUCA/BOLU, () - BOLU'da, FETÖ/PDY'nin üniversite yapılanmasına ilişkin davada tutuksuz yargılanan Doç. Dr. Mehmet Fatih Özlü, 2015 yılının Mayıs ayında Pensilvanya'da örgüt lideri Fethullah Gülen'in evindeki toplantıda devlet, hükümet ve Atatürk aleyhindeki söylemleri duyunca örgütten koptuğunu ileri sürdü. Özlü, bunu Kadiyoloji Bölümü'nde birlikte görev yaptığı Gülen'in doktoru firari sanık Prof. Dr. Mehmet Yazıcı'ya söylediğini; Yazıcı'nın, "Pensilvanya'ya gitmeyeceksen hacca da gitme" diyerek kendisine tepki gösterdiğini belirtti.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) eski Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun ile ikisi de firari olan eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kenan Gümüştekin ve Fethullah Gülen'in doktoru kardiyolog Prof. Dr. Mehmet Yazıcı'nın da yer aldığı 31'i tutuklu, 10'u firari, 77 sanıklı davanın ilk duruşmasına Belediye Nikah Salonu'nda devam edildi. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçlarından yargılanan sanıklardan tutuksuz Doç. Dr. Mehmet Fatih Özlü savunmasını yaptı. Soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tahliye olan Özlü, firari sanıklar Mehmet Yazıcı, Kenan Gümüştekin, Fahrettin Talay'ın örgütün Bolu'da ki üst düzey isimleri olduğunu ileri sürdü.

17-25 Aralık sürecinden sonra 2015 yılının Mayıs ayında örgüt lideri Gülen'in Pensilvanya'daki evine gittiğini söyleyen sanık Özlü, şöyle konuştu:

"Eğitim ve hayır işleri yaptığını zannettiğim örgüt tarafından kandırıldım. Vatanıma ve milletime asla ihanet etmedim. 2015 yılında ABD'de büyük bir kardiyoloji kongresi vardı. Mehmet Yazıcı, Pensilvanya'ya da gitmemi istedi. Gülen'in evine giderek geniş bir salonda toplantısına katıldım. Orada devlet, hükümet ve Atatürk aleyhine söylenen söylemler beni rahatsız etti. Kin ve nefret dolu söylemler beni örgütten soğuttu. ABD'den dönüşte Yazıcı'ya örgütten bağımı kopardığımı söyledim. O da bana 'Pensilvanya'ya gitmeyeceksen hacca da gitme' diyerek tepki gösterdi. Sonrasında bana karşı olan tavırları da değişti. ABD'ye bir dahaki gidişimde Pensilvanya'ya gitmedim."

Yazıcı'nın, Köroğlu Devlet Hastanesi'ndeki görevli isimlerle toplantılar yapmasını istediğini anlatan Özlü, "Salı toplantılarını oradaki isimlerle birlikte yapmaya başlamıştık. Kenan Gümüştekin, Mehmet Yazıcı ve Fahrettin Talay da ara sıra toplantılara katılırdı. Ama onlar örgüt hiyerarşisinde daha üstteki isimlerdi ve o toplantılara iştirak ederlerdi. Üniversitede yapılan rektörlük seçimlerinde Hayri Coşkun'u destekleyecekleri yönünde söylemleri vardı. Seçim öncesi bu yönde telkinler oldu. Fakat Coşkun'un rektör olarak seçilmesinin ardından kendilerine sırt çevirdiğinden de bahsettiler" dedi. Duruşmada diğer sanıklar savunma yapmaya devam ediyor.



FOTOĞRAFLI