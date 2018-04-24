Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Rusya Savunma Bakanı: ABD ve müttefikleri terör güçlerini kullanıyor
ABD ve müttefikleri terör güçlerini...
PİYASALAR - Küresel gelişmelerle dolar 4.10 lirada
Dolar yine rekor kırdı
Samsat'ta korkutan deprem, evlerde hasar oluştu, yaralılar var
Samas'ta okullar 1 hafta tatil...
'Aile Sigortası' Maltepe'de başlıyor; Kartları Kılıçdaroğlu verecek 
Kadınlara 600 TL'lik 'Halkkart'

İtirafçı FETÖ sanığına 5 yıl hapis cezası

KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen iş insanı Ersin K., 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde...

İtirafçı FETÖ sanığına 5 yıl hapis cezası
KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen iş insanı Ersin K., 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık, Ersin K. hazır bulundu. Hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyen Ersin K. beraatını istedi. İlk günden itibaren bildiklerini anlattığını ifade eden Ersin K, "Emniyet Müdürlüğü'nde ve mahkemenizde ilk günden bu yana bildiklerimi bütün samimiyetimle anlattım. Hain örgütün verdiği zararı nasıl düzeltebileceğim konusunda adli makamlara yardımcı olmaya çalıştım" dedi.  FETÖ'nün gözünü boyadığını öne süren Ersin K., "Allah diyerek, din diyerek gözümüzü boyadılar. Gözümüzü boyadıkları için büyük bir pişmanlık içindeyim. Her türlü kararınıza saygım sonsuz. Bundan sonra da gerek duyulduğu takdirde bildiklerimi söylemeye devam edeceğim" diye konuştu. 
Örgütün psikolojisini bozduğunu söyleyen Ersin K., "Hain örgüt ailemin ve benim psikolojimi bozdu. Hiçbir zaman iftira atmadım. Bu zamana kadar yalan söylemedim. Doğru neyse onu ifade ettim. Devletime örgüt hakkında ne biliyorsam onu söyledim. Adaletinize güveniyorum" dedi. Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu, etkin pişmanlıkta bulunan Ersin K.'nin, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 5 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314