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İtirafçı FETÖ sanığı iş adamına 2 yıl 2 ay hapis cezası

KAYSERİ’de FETÖ/PDY davasında terör örgütü üyeliğinden tutuklu yargılanan ve bir önceki duruşmada etkin pişmanlık yasasından yararlanarak tahliye olan iş adamı Ahmet Mercan, 2 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı 2’nci Ağır...

İtirafçı FETÖ sanığı iş adamına 2 yıl 2 ay hapis cezası
KAYSERİ’de FETÖ/PDY davasında terör örgütü üyeliğinden tutuklu yargılanan ve bir önceki duruşmada etkin pişmanlık yasasından yararlanarak tahliye olan iş adamı Ahmet Mercan, 2 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı
2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuksuz sanık Ahmet Mercan, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. 2013 yılında KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi'nde mütevelli heyeti üyesi olarak görev yaptığını belirten Mercan, "Üniversitenin mütevelli heyetinde bir süre yer aldım. Bank Asya'dan üniversitenin ihtiyaçları için kredi çektiklerini duydum. Yapıdan uzaklaşmaya başlayınca Boydaklar bana protesto çekti. Aramızda husumet oldu. Halit Gazezoğlu beni ikna etmek için çok uğraştı. Bina komşum olduğu için sürekli karşılaşmamak adına her şeyi yaptım. Üniversite için yapılan kredi toplantılarına katılmadım" dedi.
Ahmet Mercan, "İtiraflardan sonra içim çok rahat. Vicdanım ve iç huzurumla barıştım. Anlattığım tüm beyanların arkasındayım. Mahkemeniz uygun görürse hala yargılanan şahıslar var. Tanık olmak istiyorum. Yaptığım beyanları onların yüzüne de söylemek isterim" dedi.
'CEZAEVİNDE MOTİVASYON TERAPİLERİ YAPILIYOR'
Cezaevinde kaldığı dönemde örgüt üyelerinin motivasyon terapileri yaptıklarını iddia eden Mercan, "Cezaevindeki örgüt üyeleri hala bu yapıya bağlı kalıyor. 3-5 ay sonra çıkacaklarına inanıyorlar. Sanki her şey günlük gülistanlık gibi lanse etmeye çalışıyorlar. Bahar havası oluşması için çalışıyorlar. Birbirlerine böyle moral veriyorlar. Hatta cilt cilt rüya tabir ansiklopedileri bulunduruyorlar. Örgüte gönül veren mahkumlar televizyon ve gazetelerin takibini kısıtlayarak dışardaki durumdan haberdar olmamızı istemiyorlar. Tüm bu şaşkınlıklar içinde etkin pişmanlıkta bulunduğum için çok mutluyum. Cezaevinde olduğum dönemde itirafçı olduğum için kötü gözle baktılar, psikolojik baskı yaptılar" dedi.
Ahmet Mercan'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeleri faydalı bulunurken, 'örgüt üyeliği suçundan' istinaf yolu açık olmak şartıyla  2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası verildi.

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