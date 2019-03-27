İtirafçı FETÖ sanığı: Bunların vatan hainliği yapacağını bilemedim

KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasında örgüt evlerinde ağabeylik yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan ve etkin pişmanlıktan yararlanıp, itirafçı olan Soner B. 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Soner B. savunmasında, "Ben bunların böyle vatan hainliği yapacağını bilemedim. Yoksa sokakta yatar yine de evlerinde kalmazdım" dedi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Soner B. ve avukatı hazır bulundu. 4 yıl örgüt evlerinde kaldığı ve ağabeylik yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Soner B. savunmasında, "Kayseri’de 2009 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okuyordum. Maddi imkansızlıklardan ötürü, ilahiyatçılara olan indirimlerinden yararlanmak için bu örgütün evlerinde kaldım. Ben bu örgütle alakalı herhangi bir faaliyet ve propagandada bulunmadım. Organik hiçbir bağım oluşmadı, çok da anlaşamadım. Sürekli fikir ayrılıklarımız oluyordu. İmkanlarım el verdiğinde de bu yapının evlerinden ayrıldım. Ben bunların böyle vatan hainliği yapacağını bilemedim. Yoksa sokakta yatar yine de evlerinde kalmazdım. İçinde bulunduğum durumdan bir hayli rahatsızım" dedi.

Örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddiasını kabul etmeyen Soner B., 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan etkin pişmanlık hükümlerince 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.