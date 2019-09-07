İtilerek götürülen otomobile kamyonet çarptı: 2 yaralı
Bülent DİKTEPE/KARABÜK, ()- KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde kamyonet, yakıtı bittiği için itilerek götürülen otomobile çarptı. Kazada, otomobili iten 2 kişi yaralandı. Kaza, dün gece saatlerinde Karabük- Kastamonu karayolu Bostanbükü...
Bülent DİKTEPE/KARABÜK, ()- KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde kamyonet, yakıtı bittiği için itilerek götürülen otomobile çarptı. Kazada, otomobili iten 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece saatlerinde Karabük- Kastamonu karayolu Bostanbükü köyü mevkiinde meydana geldi. Berkay G. idaresindeki 78 BT 410 plakalı otomobil yakıtı bitince yolda kaldı. Bunun üzerine sürücü ile yanındaki arkadaşı aracı sağ şeritten iterek akaryakıt istasyonuna götürmek istedi. Bu sırada otomobile, Mustafa Y., idaresindeki 34 BVN 416 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Kazada, otomobili iten sürücü Berkay G. ile arkadaşı Esat Ş. yaralandı. Otomobilin sağ tarafında bulunan 2 kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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