İtfaiyeden denizde nefes kesen kurtarma operasyonu

İZMİT'te denizde baygın halde bulunan bir kişi, itfaiyenin operasyonu ile kurtarıldı. İsmi öğrenilemeyen kişinin hayati tehlikesinin olmadığı belirlendi.

Olay, akşam saatlerinde İzmit Marina Sahili'nde meydana geldi. Kıyıdan yaklaşık 50 metre açıkta su yüzeyinde bir erkeğin hareketsiz halde durduğunu gören ilçe sakinlerinin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı dalgıçlar, denize girerek hareketsiz haldeki kişinin yanına ulaştı. Dalgıçlar, baygın olduğu belirlenen kişiyi, yanlarındaki can simidini kullanarak kıyıya çıkardı. Denize nereden ve nasıl girdiği öğrenilemeyen kişi, ilk müdahale için ambulansa taşındı. Hayati tehlikesi olmadığı belirlenen kişi, ambulans ile İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada çevredekiler kurtarma operasyonunu film izler gibi izledi. Bazı kişilerin aralarında şakalaştıkları görülürken bazıları ise cep telefonları ile olayı kaydetti. Polis, soruşturma başlattı.



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