İtfaiye yangını söndürdü, ardından hırsızlık ihbarı yaptı

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), () - SAKARYA'nın Pamukova İlçesi'nde yangını söndürmek için eve giren itfaiye ekibi alevleri kontrol altına alırken, dolapların açıldığını, çekmecelerin döküldüğünü, pencerenin açık olduğunu görünce eve hırsız girmiş olabileceğini düşünerek polisi çağırdı. Polis evde incelemede bulundu.

Pamukova Yenice Mahallesi Göredenler Sokak'ta Kemal Çiçek'e ait evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi iki katlı evin üst katında çıkan yangını söndürebilmek için balyozla kapıyı kırarak içeri girdi. İtfaiye ekibi, oturma odasında çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Kemal Çiçek'in şehir dışında olduğu öğrenilirken, itfaiye ekibi evin içinin dağınık olduğunu, bütün dolap ve çekmecelerin döküldüğünü, eşyaların yerlere saçıldığını ve evin mutfak penceresinin açık olduğunu görünce eve hırsız girdiğini, yangının da hırsız tarafından çıkarılmış olabileceğini düşünerek polise haber verdi. Eve gelen polis ekibi incelemede bulunarak, soruşturma başlattı.

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