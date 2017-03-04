İtfaiye eri tabancasıyla hırsızı korkutmak isterken öldürdü

KONYA’nın Karapınar İlçesi’nde itfaiye eri 31 yaşındaki Osman Nuri Ö., iddiaya göre bakkala zorla girmek isteyen 46 yaşındaki İsa Uzun’u uyarmak için ruhsatsız tabancasıyla ateş açtı. Yerden seken kurşunla kasığından yaralanan Uzun olay yerinde öldü. İtfaiye eri Osman Nuri Ö. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.Olay dün sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Karapınar İlçesi’ne bağlı, bir dönem belde olan Hotamış Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre eski belediye binasındaki itfaiye merkezinde nöbetçi olarak kalan itfaiye eri Osman Nuri Ö. binanın alt katında bulunan Hüseyin Sözen’e ait bakkalın kepenklerinin sesini duydu. Ruhsatsız tabancasını alıp sesleri kontrol etmek için itfaiye merkezinden çıkan Osman Nuri Ö., bir kişinin bakkalın kepenklerini açmak için zorladığını gördü.İddiaya göre bağırarak korkutmak isteyen Osman Nuri Ö. zanlının bu uyarısını dikkate almaması üzerine, ruhsatsız tabancasıyla ateş açtı. Yerden seken kurşun İsa Uzun olduğu belirlenen kişinin kasığına isabet etti. Uzun kanlar içerisinde kalırken, Osman Nuri Ö. ise durumu 112 sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi.Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı muayene sonrası hırsızlık suçundan arandığı öğrenilen İsa Uzun’un kan kaybından hayatını kaybettiği belirlendi. Eşinden ayrı yaşadığı ve bir çocuğunun bulunduğu öğrenilen İsa Uzun cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. İtfaiye eri Osman Nuri Ö. ise jandarma tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI