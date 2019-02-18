İtfaiye çalışanı, iş yerinde damadını tabancayla vurdu (2)

'SABAH İŞ YERİME GEL, KONUŞALIM' DEMİŞ

Konya'da kızıyla boşanma aşamasında olan Mehmet Koyuncu'yu, tabancayla 3 el ateş ederek yaralayan itfaiye şoförü Mustafa Aran'ın, damadını iş yerine kendisinin çağırdığı öğrenildi. Koyuncu ile Aran'ın gece cep telefonundan birbirlerine mesaj gönderip küfürleştikleri, ardından da kayınpederin damadına 'Sabah iş yerime gel, konuşalım' dediği ileri sürüldü. Bunun üzerine itfaiye merkezine gelen Mehmet Koyuncu'yu, tartışma sırasında Mustafa Aran'ın yanında getirdiği tabancayla yaraladığı belirtildi.

TUTUKLANDI

Boşanma davasının Aran'ın kızı tarafından açıldığı öğrenildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Aran, çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.