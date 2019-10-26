Son Dakika
İtfaiye aracının aküsünü çalan 3 kişi kameradan yakalandı
KAYSERİ Oto Sanatkarlar Odası'na ait itfaiye aracının aküsünü çalarken güvenlik kamerasına yansıyan 3 kişi, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Merkez Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi 6105'inci Sokak'ta bulunan, Oto Sanatkarlar...
GÜVENLİK 26.10.2019, 17:29
KAYSERİ Oto Sanatkarlar Odası'na ait itfaiye aracının aküsünü çalarken güvenlik kamerasına yansıyan 3 kişi, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Merkez Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi 6105'inci Sokak'ta bulunan, Oto Sanatkarlar Odası'nın önünde duran itfaiye aracının aküsü, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Sabah durumu fark eden oda çalışanları, polise haber verdi. Gelen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Aküyü sökerken görüntüye yansıyan şüphelilerin Mustafa K. (28), Muhammet M. (18) ve Onur K. (22) olduğu belirlendi. 3 kişi, polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı evde yapılan aramada, hırsızlık sonucu elde edilen 7 akü ele geçirildi. Şüphelilerin, toplam 9 akü hırsızlığı olayına karıştığı saptandı. 3 kişi, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Merkez Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi 6105'inci Sokak'ta bulunan, Oto Sanatkarlar Odası'nın önünde duran itfaiye aracının aküsü, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Sabah durumu fark eden oda çalışanları, polise haber verdi. Gelen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Aküyü sökerken görüntüye yansıyan şüphelilerin Mustafa K. (28), Muhammet M. (18) ve Onur K. (22) olduğu belirlendi. 3 kişi, polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı evde yapılan aramada, hırsızlık sonucu elde edilen 7 akü ele geçirildi. Şüphelilerin, toplam 9 akü hırsızlığı olayına karıştığı saptandı. 3 kişi, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
18°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 26 Ekim 2019
|İmsak
|05:56
|Güneş
|07:21
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:46
|Akşam
|18:15
|Yatsı
|19:35
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|17
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Sivasspor
|9
|15
|4. Fenerbahçe
|8
|14
|5. Başakşehir
|8
|14
|6. Malatyaspor
|8
|13
|7. Galatasaray
|8
|13
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|8
|11
|10. Çaykur Rizespor
|9
|11
|11. Antalyaspor
|9
|11
|12. Göztepe
|8
|9
|13. Beşiktaş
|8
|9
|14. Ankaragücü
|9
|9
|15. Denizlispor
|8
|8
|16. Kasımpaşa
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|17
|2. Hatayspor
|8
|17
|3. Balıkesirspor
|9
|16
|4. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|5. Fatih Karagümrük
|8
|15
|6. Altay
|8
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Keçiörengücü
|9
|14
|9. İstanbulspor
|9
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Boluspor
|9
|8
|13. Menemen Belediyespor
|8
|8
|14. Osmanlıspor
|8
|7
|15. Adanaspor
|9
|7
|16. Altınordu
|9
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|9
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Sheffield United
|9
|12
|10. Bournemouth
|9
|12
|11. West Ham
|9
|12
|12. Wolverhampton
|9
|11
|13. Aston Villa
|10
|11
|14. M. United
|9
|10
|15. Everton
|9
|10
|16. Brighton
|9
|9
|17. Newcastle
|9
|8
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Villarreal
|10
|17
|4. Granada
|9
|17
|5. Real Sociedad
|9
|16
|6. Atletico Madrid
|9
|16
|7. Sevilla
|9
|16
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|10
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2