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İtfaiye aracı ile çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı

DÜZCE'de, yangına müdahale etmeye giden itfaiye aracı otomobil ile çarpıştı, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi Fiskomar Kavşağı'nda meydana geldi. Kalıcı Konutlar mevkiindeki yangına müdahale...

İtfaiye aracı ile çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı
DÜZCE'de, yangına müdahale etmeye giden itfaiye aracı otomobil ile çarpıştı, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi Fiskomar Kavşağı'nda meydana geldi. Kalıcı Konutlar mevkiindeki yangına müdahale etmek için yola çıkan Zeki Yıldırım yönetimindeki 81 AE 522 plakalı itfaiye aracı, iddiaya göre kavşakta önüne çıkan Aslan Yavaşçı (30) yönetimindeki 16 KP 867 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücü Aslan Yavaşçı ile otomobilde bulunan Yiğit Kerim Yavaşçı (8), Serra Yavaşçı (12), Mira Yavaşçı (2) ve Kezban Yavaşçı (84) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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