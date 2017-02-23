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İşyerini soyan hırsızlar, garajdaki otomobili de alıp kaçtı

Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA,()-BURSA'da tıbbı malzemeler satan bir işletmeye giren hırsızlar, 100 bin lira değerinde elektronik eşya, para ve yüklü miktarda çek çaldı. Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenen 2 hırsız, çaldıklarını...

İşyerini soyan hırsızlar, garajdaki otomobili de alıp kaçtı

Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA,()-BURSA'da tıbbı malzemeler satan bir işletmeye giren hırsızlar, 100 bin lira değerinde elektronik eşya, para ve yüklü miktarda çek çaldı. Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenen 2 hırsız, çaldıklarını otoparkta bulunan ve anahtarını aldıkları 200 bin lira değerindeki lüks otomobile koyarak kayıplara karıştı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi'nde dün meydana geldi. Sağlık ürünleri ve tıbbı malzemeler satan, Mesut K.'ya ait işletmeye, sabah 05.00 sıralarında 2 kişi, hırsızlık için girdi. İş yerini adeta savaş alanına çeviren hırsızlar, 50 bin lira değerinde tıbbı malzeme ve 60 bin lira nakit para, kredi kartları, elektronik eşya ile 2 ruhsatlı tabanca çaldı.
ÇALDIKLARINI LÜKS OTOMOBİLE YÜKLEYİP KAÇTILAR
Hırsızlık anı, işletmenin güvenlik kameralarına da yansıdı. 2 hırsızın rahat tavırları dikkat çekerken, hırsızlardan birinin belindeki tabanca da kameralar tarafından görüntülendi. 2 hırsız, işletmede bulduğu otomobil anahtarı ile otoparka indi. Burada bulunan 200 bin lira değerindeki 16 CLA 97 plakalı lüks otomobili çalıştıran şüpheliler, hırsızlık eşyalarını araca yükleyerek olay yerinden kaçtılar. Sabah iş yerine gelen çalışanlar, durumu fark ederek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye alırken, parmak izi çalışması yaptı. Polis ekipleri, yarım saat içerisinde 300 bin liralık hırsızlık yapan 2 kişiyi her yerde arıyor.

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