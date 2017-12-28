İşyerine ateş açıldı: 1 yaralı

Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/DERİNCE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, kömür satılan işyerine düzenlenen silahlı saldırıda, 1 kişi yaralandı.

Olay, Derince ilçesi Çenesuyu Mahallesi Berat Sokak'ta meydana geldi. Taksi ile gelen bir kişi M.B.'ye ait kömür satılan işyerine tabancayla 8 el ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlardan biri, koltuğu delip geçerek M.U. isimli müşterinin kalçasına saplandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.U., tedaviye alındı.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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