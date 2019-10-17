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İşyerinden hırsızlık yapınca tutuklandı
BARTIN'da çalıştığı taş ocağından hırsızlık yapan T.C. tutuklandı. Olay önceki gün Gürgenpınarı mevkiindeki taş ocağında meydana geldi. İddiaya göre, taş ocağında işçi olarak çalışan T.C. gece saatlerinde mesaiye kaldığı...
GÜVENLİK 17.10.2019, 19:36
BARTIN'da çalıştığı taş ocağından hırsızlık yapan T.C. tutuklandı.
Olay önceki gün Gürgenpınarı mevkiindeki taş ocağında meydana geldi. İddiaya göre, taş ocağında işçi olarak çalışan T.C. gece saatlerinde mesaiye kaldığı sırada işyerinde bulunan piyasa değeri 10 bin TL olan 2 adet aleti çaldı. Sabah işyerine gelenlerin haber vermesi üzerine jandarma ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlık yapanı tespit ett. Ekipler, T.C.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Çaldığı aletler işyerine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen T.C. tutuklandı.
Olay önceki gün Gürgenpınarı mevkiindeki taş ocağında meydana geldi. İddiaya göre, taş ocağında işçi olarak çalışan T.C. gece saatlerinde mesaiye kaldığı sırada işyerinde bulunan piyasa değeri 10 bin TL olan 2 adet aleti çaldı. Sabah işyerine gelenlerin haber vermesi üzerine jandarma ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlık yapanı tespit ett. Ekipler, T.C.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Çaldığı aletler işyerine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen T.C. tutuklandı.
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