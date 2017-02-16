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İşyerinde intihar etti

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), ()- BODRUM'da boya, badana malzemesi satışı yapan dükkanı bulunan 59 yaşındaki Mehmet Emin Sıvacı, işyerinde tavana bağladığı  iple intihar etti. Sıvacı'nın gece yarısı kendisine attığı...

İşyerinde intihar etti

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), ()- BODRUM'da boya, badana malzemesi satışı yapan dükkanı bulunan 59 yaşındaki Mehmet Emin Sıvacı, işyerinde tavana bağladığı  iple intihar etti. Sıvacı'nın gece yarısı kendisine attığı intihar notunu sabah uyandığında farkeden ağabeyi Mustafa Sıvacı ise acı haberle yıkıldı.
Eşinden geçen yıl boşanan, 3 çocuk babası Mehmet Emin Sıvacı, dün saat 04.00 sıralarında Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde oturan ağabeyi Mustafa Sıvacı'ya cep telefonundan "Dayanamıyorum artık. Hakkınızı helal edin. Gelin beni buradan alın, memleketime götürün" yazılı mesaj attıktan sonra Turgutreis Mahallesi, 7041 Sokak'taki işyerinde tavana bağladığı iple kendini asarak, intihar etti. 
Bu sabah  işyerinin açılmaması üzerine merak eden çevredeki esnaf, camdan içeri baktıklarında Sıvacı'nın tavana iple asılı olduğunu görünce, durumu jandarma ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Çilingir yardımı ile içeri giren jandarma ve sağlık ekipleri, Sıvacı'nın öldüğünü belirledi. Mustafa Sıvacı'nın kardeşinden gelen mesajı sabah uyandığında farkedip, jandarmayı aradığında acı haberle yıkıldığı ifade edildi. Sıvacı'nın cesedini bulan komşu esnaf Hamza Ozay, şöyle oeoi:
"Mehmet, dükkanı açmayınca, yine içeride uyuya kaldı zannettik. Uyandırmaya gittim. Kapıyı çalmama rağmen açan olmayınca, camdan baktığımda şok oldum. Eşinden boşandıktan sonra bunalımdaydı. İşleri de iyi gitmiyordu. Akşam, arkadaşları ile oturmuş, sonbet etmiş. Birlikte hatıra fotoğrafı çektirmişler. İyi görünüyormuş. Böyle bir şey yapacağı kimsenin aklına gelmemiş. Çok iyi bir insandı. Acımız büyük."
Olay yerinde jandarma ve savcının yaptığı incelemelerinin ardından Sıvacı'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Jandarma, Sıvacı'nın intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.

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