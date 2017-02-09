İşyerinde intihar etti

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da bunalıma girdiği öne sürülen 38 yaşındaki Engin İren, işyerinde tabancayla başına ateş ederek intihar etti.

Olay bugün merkez İlkadım İlçesi Kılıçdede Mahallesi'nde meydana geldi. Bir işhanının otopark ve oto yıkama yerini işleten Engin İren, bunalıma girip başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti. Bunu fark eden yakınları polise haber verdi. Kardeşleri ise, sinir krizi geçirdi. Polisin olay yerinde yaptığı inceleme ardından İren'in cesedi otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi korguna kaldırıldı. Polisin başlattığı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Öte yandan Engin İren'in yaklaşık 10 yıl önce de başına tabancayla ateş ederek intihar girişiminde bulunduğu bildirildi.

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