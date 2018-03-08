Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

İşyerinde bonzai ile yakalandı, tutuklandı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde çarşıdaki işyerinde 77 gram bonzai ile yakalanan Kamil İ. (24), tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmaların ardından ilkadım ilçesinde...

İşyerinde bonzai ile yakalandı, tutuklandı
SAMSUN'un İlkadım ilçesinde çarşıdaki işyerinde 77 gram bonzai ile yakalanan Kamil İ. (24), tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmaların ardından ilkadım ilçesinde çarşıdaki Kamil İ.'ye ait işyerini izlemeye aldı. İşyerinden çıkan bir kişinin üstünü arayan polis, 1 paket bonzai ele geçirdi. Şüphelinin uyuşturucu maddeyi Kamil İ.'den aldığını söylemesi üzerine polis, işyerine baskın yaptı. İşyerinde yapılan aramada 77 gram bonzai bulundu.
Gözaltına alınan Kamil İ., emniyetteki işlemlerinin ardından, bugün adliyeye sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314