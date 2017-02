İşyerinde bıçaklandı

BAFRA (Samsun), () - SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde bir lokantada çalışan 23 yaşındaki Taner C., işyerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Olay Bafra'nın Gazipaşa Mahallesi Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Hükümet Caddesi üzerinde bir lokantada çalışan Taner C. ile müşteri olarak gelen 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma giderek büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Taner C. bacağından bıçakla yaralandı. Yaralı genç ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.