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İşyeri kurşunlamaya bir gözaltı

ÇARŞAMBA (Samsun), ()- SAMSUN'un Çarşamba İlçesi'nde bir işyerinin kurşunlamasıyla ilgili 37 yaşındaki İ.A. gözaltına alındı. Çarşamba İlçesi’nde 35 yaşındaki Y.K.’ya işyerine ateş açıldı. Olayın ardından soruşturma...

İşyeri kurşunlamaya bir gözaltı

ÇARŞAMBA (Samsun), ()- SAMSUN'un Çarşamba İlçesi'nde bir işyerinin kurşunlamasıyla ilgili 37 yaşındaki İ.A. gözaltına alındı.
Çarşamba İlçesi’nde 35 yaşındaki Y.K.’ya işyerine ateş açıldı. Olayın ardından soruşturma başlatan Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Yapılan incelemelerde olayla ilgili olduğu düşünülen minibüsü araştıran polis, araç sahibi İ.A.'nın evinde savcılık kararıyla arama yaptı. Ev ve aracında yapılan aramalarda 5 pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca, çeşitli ebatlarda olduğu belirlenen 210 mermi, dolu tüfek kartuşları ele geçirildi.
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri İ.A.'yı gözaltına aldı.

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