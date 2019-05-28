İşyeri deposunda çıkan yangın, 2 binaya sıçradı

Oğuzhan ÇİFCİ/SUŞEHRİ (Sivas), () -SİVAS'ın Suşehri ilçesinde inşaat malzemeleri satılan bir işyerinin deposunda çıkan yangın, 2 binanın çatısına sıçradı. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi İstanbul Sokak üzerinde bulunan E.Y.'ye ait inşaat malzemeleri satan işyerinin deposunda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, deponun yanında bulunan 3 ve 6 katlı apartmanların çatılarına sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Suşehri Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda alevleri kontrol altına aldı. İş yeri kullanılamaz hale gelirken, apartmanların çatılarında da maddi hasar oluştu.

Çevredekilere panik yaşatan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



FOTOĞRAFLI