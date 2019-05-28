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İşyeri deposunda çıkan yangın, 2 binaya sıçradı

Oğuzhan ÇİFCİ/SUŞEHRİ (Sivas), () -SİVAS'ın Suşehri ilçesinde inşaat malzemeleri satılan bir işyerinin deposunda çıkan yangın, 2 binanın çatısına sıçradı. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatte kontrol altına...

İşyeri deposunda çıkan yangın, 2 binaya sıçradı

Oğuzhan ÇİFCİ/SUŞEHRİ (Sivas), () -SİVAS'ın Suşehri ilçesinde inşaat malzemeleri satılan bir işyerinin deposunda çıkan yangın, 2 binanın çatısına sıçradı. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi İstanbul Sokak üzerinde bulunan E.Y.'ye ait inşaat malzemeleri satan işyerinin deposunda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, deponun yanında bulunan 3 ve 6 katlı apartmanların çatılarına sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine Suşehri Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda alevleri kontrol altına aldı. İş yeri kullanılamaz hale gelirken, apartmanların çatılarında da maddi hasar oluştu.
Çevredekilere panik yaşatan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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