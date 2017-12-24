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İşyeri bastılar, kelepçeleyip demirle dövdüler

DENİZLİ'nin Pamukkale İlçesi'nde, bir asansör firmasının bürosuna giren başında kask bulunan 2 kişi, işyeri sahibi 52 yaşındaki Bekir Gümüş'ün ellerini kelepçeledikten sonra mutfak bölümüne götürüp demir çubukla dövdü. Gümüş'ü...

İşyeri bastılar, kelepçeleyip demirle dövdüler
DENİZLİ'nin Pamukkale İlçesi'nde, bir asansör firmasının bürosuna giren başında kask bulunan 2 kişi, işyeri sahibi 52 yaşındaki Bekir Gümüş'ün ellerini kelepçeledikten sonra mutfak bölümüne götürüp demir çubukla dövdü. Gümüş'ü feci şekilde dövüp, cüzdanını ve işyerindeki kamera kayıt cihazını da alan 2 saldırgan olayın ardından kayıplara karıştı.
Olay dün saat 19.00 sıralarında Hacıkaplanlar Mahallesi Barış Caddesi'ndeki bir asansör firmasının bürosunda meydana geldi. İddiaya göre, firma sahibi Bekir Gümüş, işyerini kapatmaya hazırlandığı sırada başında motosiklet kaskı bulunan 2 kişi geldi. Önce işyerinin elektrik şalterini kapatan 2 kişi, daha sonra Bekir Gümüş'ün ağzını kapatıp, ellerini kelepçeledi. Ardından arka taraftaki mutfak bölümüne götürülen Gümüş, kasklı iki kişi tarafından demir çubukla feci şekilde dövüldü. Gümüş'ün cüzdanını ve cep telefonunu alan kimliği belirsiz iki zanlı, daha sonra işyerindeki güvenlik kamera kayıtlarının bulunduğu kayıt cihazını da alıp, işyerinden ayrıldı. Başına ve vücuduna aldığı darbelerle ağır yaralanan Gümüş, yerde sürünerek işyerinin dışına çıkıp, komşularından yardım istedi. 
Gümüş'ün yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri gönderildi. Gümüş, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri işyerinde de zanlılara ait parmak izi araştırması yaparken, çevredeki diğer işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını da inceledi. Soruşturma kapsamında Gümüş'ü darp ve gasp eden kasklı iki zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan, saldırıya uğrayan Gümüş'ün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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