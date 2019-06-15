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İSTOÇ'ta iş yeri yangını

Bağcılar'da bulunan İSTOÇ Ticaret Merkezi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.  İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

İSTOÇ'ta iş yeri yangını
İSTANBUL - Bağcılar'da bulunan İSTOÇ Ticaret Merkezi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.  İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

İSTOÇ'ta hırdavat , hediyelik eşya ve züccaciye gibi ürünler satan bir iş yerinde sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yerden ve merdiven yardımıyla havadan yangına müdahalesi sürüyor.

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