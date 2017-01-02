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İstismar sonucu doğum yapan 11 yaşındaki kızın soruşturma dosyası Sivas'a gönderildi

Felat BOZARSLAN / DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'ın Çınar İlçesi'nde karın ağrısı şikayeti ile götürüldüğü hastanede hamile olduğu anlaşılan ve doğum yapan; resmi kayıtlara göre 11, kendi beyanına göre 15 yaşındaki olan G.D.'nin...

İstismar sonucu doğum yapan 11 yaşındaki kızın soruşturma dosyası Sivas'a gönderildi

Felat BOZARSLAN / DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'ın Çınar İlçesi'nde karın ağrısı şikayeti ile götürüldüğü hastanede hamile olduğu anlaşılan ve doğum yapan; resmi kayıtlara göre 11, kendi beyanına göre 15 yaşındaki olan G.D.'nin soruşturma dosyası, olay bölgesi olması nedeniyle yetkisizlik kararı ile Sivas'a gönderildi. Soruşturmayı İHD adına takip eden Avukat Ercan Yılmaz, mağdurun ifadesinde olayın Sivas'ta meydana geldiğini söylediğini, ailesinin ise o tarihte Çınar'da olduklarını ifade ettiğini belirterek, yetkisizlik kararına itiraz edeceklerini kaydetti.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Çınar ilçesinde geçen 23 Kasım'da karın ağrısı nedeniyle götürüldüğü hastanede hamile olduğu anlaşılan ve 8 Aralık'da sezaryenle doğum yapan G.D.'nin soruşturma dosyasını yetkisizlik kararı ile Sivas'a gönderdi. Doğumdan sonra bebeği ile birlikte Çocuk Esirgeme Kurumu'na yerleştirilen mağdur G.D.'nin, ifadesinde olayın Sivas'ta yaşandığını söylemesi üzerine, dosyanın olay yeri savcılığına gönderildiği kaydedildi.
Dosyayı takip eden İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi avukatlarından Ercan Yılmaz ise, 11 yaşındaki G.D.'nin ifadesinde olayın Sivas’ta yaşandığı söylemesine rağmen, ailesinin o tarihte Çınar'da olduğunu beyan ettiğini belirterek, yetkisizlik kararına itiraz edeceklerini söyledi.
 

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