Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu: Bu kış bin 100 mağara ve sığınaklarını etkisiz hale getirdik
Bakan Soylu, teröre vurulan darbe...
Derin Tarih dergisine toplatma kararı
Derin Tarih dergisine toplatma
Dolar, 3.40’ı geçti
Dolar, 3.40’ı geçti
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı

İstinat duvarından düştü hayatını kaybetti

VAN'ın Bahçesaray İlçesi'nde zihinsel engelli 26 yaşındaki Şahin Yücel istinat duvardan düşerek hayatını kaybetti. Olay dün akşam saatlerinde ilçeye 30 kilometre uzaklıktaki Altındere Mahallesi Dikmetaş mezrasında meydana geldi. Zihinsel...

İstinat duvarından düştü hayatını kaybetti
VAN'ın Bahçesaray İlçesi'nde zihinsel engelli 26 yaşındaki Şahin Yücel istinat duvardan düşerek hayatını kaybetti.
Olay dün akşam saatlerinde ilçeye 30 kilometre uzaklıktaki Altındere Mahallesi Dikmetaş mezrasında meydana geldi. Zihinsel engelli Şahin Yücel, evlerinin yanındaki okulun istinat duvarına çıkıp yürümeye başladı. Bir anda dengesini kaybeden Yücel, yaklaşık 3 metre yükseklikteki duvardan düştü. Ağır yaralanan Yücel'in ailesinin haber verdiği sağlık ekipleri Altındere Mahallesi'ne gelerek ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra Yücel, askeri helikopterle getirildiği Van'da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246