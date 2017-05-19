İstinat duvarından düştü hayatını kaybetti

VAN'ın Bahçesaray İlçesi'nde zihinsel engelli 26 yaşındaki Şahin Yücel istinat duvardan düşerek hayatını kaybetti.

Olay dün akşam saatlerinde ilçeye 30 kilometre uzaklıktaki Altındere Mahallesi Dikmetaş mezrasında meydana geldi. Zihinsel engelli Şahin Yücel, evlerinin yanındaki okulun istinat duvarına çıkıp yürümeye başladı. Bir anda dengesini kaybeden Yücel, yaklaşık 3 metre yükseklikteki duvardan düştü. Ağır yaralanan Yücel'in ailesinin haber verdiği sağlık ekipleri Altındere Mahallesi'ne gelerek ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra Yücel, askeri helikopterle getirildiği Van'da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.