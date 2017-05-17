İstinat duvarından atlayarak intihar etti

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde ailesine intihar edeceğini belirterek evden ayrılan 70 yaşındaki Mehmet Zekeriya Ungan demiryolunun kenarındaki istinat duvarından atlayarak intihar etti.

Körfez Yukarı Hereke Kalıcı Konutlar'da oturan Mehmet Zekeriya Ungan, intihar edeceğini söyleyerek evden ayrıldı. Ailesi, polis ve jandarmayı arayarak Ungan'ın yaşadığı bunalım hakkında bilgi verdi. Güvenlik güçleri tarafından aranan Mehmet Zekeriya Ungan, Hereke'de demiryolunun kenarında bulunan istinat duvarına çıktı. Çevredekilerin durdurmaya çalıştığı Ungan, kendini boşluğa bıraktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi ağır yaralanan Ungan'ı Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ungan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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