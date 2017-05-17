Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar, 3.40’ı geçti
Dolar, 3.40’ı geçti
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...

İstinat duvarından atlayarak intihar etti

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde ailesine intihar edeceğini belirterek evden ayrılan 70 yaşındaki Mehmet Zekeriya Ungan demiryolunun kenarındaki istinat duvarından atlayarak intihar etti. Körfez Yukarı Hereke...

İstinat duvarından atlayarak intihar etti

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde ailesine intihar edeceğini belirterek evden ayrılan 70 yaşındaki Mehmet Zekeriya Ungan demiryolunun kenarındaki istinat duvarından atlayarak intihar etti.
Körfez Yukarı Hereke Kalıcı Konutlar'da oturan Mehmet Zekeriya Ungan, intihar edeceğini söyleyerek evden ayrıldı. Ailesi, polis ve jandarmayı arayarak Ungan'ın yaşadığı bunalım hakkında bilgi verdi. Güvenlik güçleri tarafından aranan Mehmet Zekeriya Ungan, Hereke'de demiryolunun kenarında bulunan istinat duvarına çıktı. Çevredekilerin durdurmaya çalıştığı Ungan, kendini boşluğa bıraktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi ağır yaralanan Ungan'ı Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ungan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246