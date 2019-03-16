Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
'57'nci Alay' korteji, Çanakkale yürüyüşünü sürdürüyor
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104'üncü...
'Stresle baş edebilmede arkadaş desteği çok önemli'
'Stresle baş edebilmede arkadaş desteği...
Yeni Zelanda’da iki camide katliam: 49 ölü 48 yaralı
Yeni Zelanda’da iki camide katliam:...
Erdoğan ve Bahçeli'den İzmir'de ortak miting
Erdoğan ve Bahçeli'den İzmir'de ortak...

İstinat duvarı yıkıldı, 3 kadın son anda kurtuldu

DİYARBAKIR'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün caddeye bakan tarafındaki istinat duvarı yıkıldı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olay sırasında kaldırımda yürüyen 3 kadın molozların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay, öğleden...

İstinat duvarı yıkıldı, 3 kadın son anda kurtuldu
DİYARBAKIR'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün caddeye bakan tarafındaki istinat duvarı yıkıldı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olay sırasında kaldırımda yürüyen 3 kadın molozların altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Olay, öğleden sonra Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Yaradanakul Caddesi'ne bakan istinat duvarı, bilinmeyen nedenle yıkıldı. Yıkılma sırasında kaldırımda yürüyen 3 kadın koşarak molozların altında kalmaktan kurtuldu ancak biri hafif şekilde yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD görevlisi sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışmada molozların altında kimsenin olmadığını tespit etti.
YIKILMA ANI KAMERADA
Olay anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kaldırımda yürüyen 3 kadının yıkılan duvarın altında kalmaktan yola doğru koşarak kurtuldukları, kadınlardan birinin moloz parçalarıyla hafif şekilde yaralandığı, yıkımla çevredekilerin caddeye koştukları yer alıyor. Güvenlik görevlileri, yolu trafiğe kapatıp önlem alırken, molozların temizlenmesi için çalışma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328