İstinat duvarı park halindeki otomobillerin üzerine çöktü

Osman ŞİŞKO/ORTAHİSAR (Trabzon), ()- TRABZON’un Ortahisar ilçesinde, istinat duvarı park halindeki araçların üzerine çöktü. Olayda yaralanan olmadı.
Olay bugün sabah saatlerinde Pelitli Mahallesi'nde meydana geldi. Gece boyunca etkili olan yağmurun etkisiyle, istinat duvarı park halindeki araçların üzerine çöktü. Buradaki otomobiller, çöken duvarın ve kayan toprağın altında kalırken, yaralanan olmadı.
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Osman ŞİŞKO/ORTAHİSAR (Trabzon), ()- TRABZON’un Ortahisar ilçesinde, istinat duvarı park halindeki araçların üzerine çöktü. Olayda yaralanan olmadı.