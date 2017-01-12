İstinat duvarı çöktü; 2 araç altında kaldı

Ersan SAN/İSTANBUL, () BÜYÜKÇEKMECE'de yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarının çökmesi sonucu bir dairenin balkonu zarar gördü, park halindeki 2 araç kullanılmaz hale geldi.

Olay, Pınartepe Mahallesi Gürgen Sokak'ta saat 04.00 sıralarında meydana geldi. 5 katlı bir binanın yakınında bulunan 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarı yıkıldı. Park halindeki iki otomobil yıkılan duvarın altında kaldı, kullanılamaz hale geldi. Ayrıca binanın zemin katında bulunan dairenin de balkonunda maddi zarar meydana geldi.

Olay yerine gelen Büyükçekmece Belediyesi'ne bağlı ekipler çöken duvarın etrafını bariyerle kapattı. Belediyeye ait bir iş makinası da etrafa yayılan molozu temizledi. Yetkililer, sabaha karşı yağan yağmur ile karların da erimesinin etkisiyle duvarın yıkılmasına neden olabileceği üzerinde duruyor.

(FOTOĞRAF)



