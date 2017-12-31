STANBUL,-BEYOĞLU İstiklal Caddesi yılbaşı kutlamaları için gelenlerle dolup taşarken 1 kişi taciz iddiasıyla gözaltına alındı. İstiklal Caddesi üzerinden yılbaşı önlemleri kapsamında görev yapan sivil polis ekipleri, tacizde bulunduğu ileri sürülen 1 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli işlemleri için polis merkezine götürüldü.
İstiklal Caddesi'nde bir kişi taciz iddiasıyla gözaltına alındı
İSTANBUL,-BEYOĞLU İstiklal Caddesi yılbaşı kutlamaları için gelenlerle dolup taşarken 1 kişi taciz iddiasıyla gözaltına alındı. İstiklal Caddesi üzerinden yılbaşı önlemleri kapsamında görev yapan sivil...
31 Aralık 2017 Pazar 21:43
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