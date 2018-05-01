İstiklal Caddesi'nde 1 Mayıs sessizliği

Yüksel KOÇ-İSTANBUL,()
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle polis İstiklal Caddesi'nde geniş güvenlik önlemli aldı. İstiklal Caddesi'ne çıkan ara yollar bariyerlerle kapatıldı. Polisin bekleyişi devam ediyor.
fotoğraflı
Yüksel KOÇ-İSTANBUL,() 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle polis İstiklal Caddesi'nde geniş güvenlik önlemli aldı. İstiklal Caddesi'ne çıkan ara yollar bariyerlerle kapatıldı. Polisin bekleyişi devam ediyor. fotoğraflı
01 Mayıs 2018 Salı 08:38
Yüksel KOÇ-İSTANBUL,()
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle polis İstiklal Caddesi'nde geniş güvenlik önlemli aldı. İstiklal Caddesi'ne çıkan ara yollar bariyerlerle kapatıldı. Polisin bekleyişi devam ediyor.
fotoğraflı
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