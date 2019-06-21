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İşten çıkartıldığı fabrikaya ateş etti: 2 yaralı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, çalıştığı fabrikadaki işine son verildiğini öğrenen Şahin Y., evden aldığı ruhsatsız tabanca ile fabrikaya rastgele ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği 2 işçi yaralanırken, kaçan Şahin Y. aranıyor. Yeniköy...

İşten çıkartıldığı fabrikaya ateş etti: 2 yaralı
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, çalıştığı fabrikadaki işine son verildiğini öğrenen Şahin Y., evden aldığı ruhsatsız tabanca ile fabrikaya rastgele ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği 2 işçi yaralanırken, kaçan Şahin Y. aranıyor.
Yeniköy Serbest Bölge'deki bir fabrikada işçi olarak çalışan Şahin Y.'ye, sabah iş başı yapacağı sırada kendisine işten çıkartıldığı söylendi. Bu duruma sinirlenen Şahin Y., evinde bulunan ruhsatsız tabancayı alarak tekrar fabrika önüne geldi ve rastgele ateş etmeye başladı. İşçilerden Ahmet A. sırtına, Rıdvan Ç. ise bacağına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Fabrika yöneticileri ve işçiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ve polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahale yapıldı. 2 işçi daha sonra ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ahmet A. hemen ameliyata alınırken, bacağından vurulan Rıdvan Ç.'nin de tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Olay yerinden kaçan Şahin Y.'yi yakalamak için Başiskele Polis merkezi ekipleri çalışma başlattı.

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