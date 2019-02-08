İşten çıkarılan kişi, eski patronunu tüfekle vurarak yaraladı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, geçen hafta işten çıkarıldığı şarküteriye gelen Ali Z., 'Beni neden işten çıkardın' diyerek eski patronu Hayati İ.'yi pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Hayati İ. hafif yaralanırken, Ali Z. ise kaçtı.Olay, akşam saatlerinde Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan şarküteride meydana geldi. İddiaya göre geçen hafta işten çıkarılan Ali Z., şarküteriye geldi. Üst katta bulunan ofise çıkan Ali Z., kendisini işten çıkaran Hayati İ. ile görüşmek istedi. Hayati İ.'nin odasına giren Ali Z., 'Beni neden işten çıkardın' diyerek pompalı tüfekle bir el ateş etti. Hayati İ. sol dizinden yaralanırken, Ali Z. ise olay yerinden kaçtı. Şarküteri çalışanlarının haber vermesiyle olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Hayati İ. tedaviye alındı.Polis, Ali Z.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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