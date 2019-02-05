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İstediği kızı vermedikleri iddiasıyla intihar için yüksek gerilim hattına çıktı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da, istediği kızı vermediklerini öne sürüp, yaklaşık 35 metrelik yüksek gelirim hattına çıkarak, intihar girişiminde bulunan A.Ç. (26), uzun uğraşlar sonucu indirildi. Polisin ifadesi...

İstediği kızı vermedikleri iddiasıyla intihar için yüksek gerilim hattına çıktı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da, istediği kızı vermediklerini öne sürüp, yaklaşık 35 metrelik yüksek gelirim hattına çıkarak, intihar girişiminde bulunan A.Ç. (26), uzun uğraşlar sonucu indirildi. Polisin ifadesi için merkeze götürdüğü A.Ç.'nin, başka olaydan arandığı ortaya çıktı.
Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Afyonkarahisar termal oteller bölgesinde meydana geldi. İstediği kızı vermedikleri gerekçesiyle bunalıma girdiği ileri sürülen A.Ç., yaklaşık 35 metrelik yüksek gerilim hattına çıktı. İntihar edeceğini söyleyen A.Ç.'yi görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Türkiye Elektrik İşletmeleri A.Ş. (TEİAŞ) Afyonkarahisar Müdürlüğü'ne bilgi vererek, elektrik akımının kesilmesini istedi. TEİAŞ yetkilileri, önce Antalya bölge ardından Ankara'daki genel müdürlükle görüştükten sonra akımı kesti.
İKNA ÇABALARINI GERİ ÇEVİRDİ
Polis ve arkadaşlarının vazgeçirmek için uğraştığı A.Ç., ikna çabalarını kabul etmeyerek, daha yükseğe tırmandı. Olay yerine gelen müzakereci polis Özel Harekat memuru, itfaiye aracının merdiveniyle A.Ç.'nin bulunduğu noktaya doğru çıkarak, diyalog kurmaya çalıştı. Polis memuru, A.Ç.'yi ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekibi de gencin düşme ihtimaline karşı yere hava yastığı açtı. Sağlık görevlileri de müdahale için hazır bekledi.
DÜŞME TEHLİKESİ GEÇİRDİ
Müzakereci polisin uzun uğraşları sonucu ikna ettiği A.Ç., itfaiye aracının merdivenin ucundaki sepete binmek isterken, dengesini kaybedip, düşme tehlikesi geçirdi. Daha sonra sepete binen A.Ç., direkten indirildi. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen A.Ç.'nin, başka olaydan arandığı ortaya çıktı.

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